Alfaiate de Francisco prepara vestes de novo papa

ROMA, 30 ABR (ANSA) – O alfaiate que confecciona as vestes do próximo papa tem mais de 70 anos de experiência no ofício, tendo servido os últimos três pontífices. Raniero Mancinelli, de 86 anos, revela que Francisco gostava de trajes mais simples, ao contrário de seu antecessor, Bento 16.

Seu ateliê situa-se em Borgo Pio, a poucos passos do Vaticano, atrás da loja de roupas eclesiásticas que ele administra com sua família.

“Para fazer um traje papal são necessários uns cinco metros de tecido, porque há também a capa. O tecido que usei dessa vez é uma lã fresca e leve, de 220 gramas por metro quadrado, que o papa Francisco também usou”, explica Mancinelli, acrescentando que se trata de “lã italiana pura”.

O alfaiate que produz vestimentas para religiosos desde os seus 15 anos, também explicou que, como “regra geral, a veste papal requer 33 botões, a idade de Cristo”.

Mas “ultimamente reduzimos um pouco, para agilizar o abotoamento e o desabotoamento”, comentou Mancinelli, que também revelou que para se fazer uma roupa para o pontífice, “leva-se cinco ou seis dias”.

“Tenho que fazer três [vestes papais]: uma pequena, uma média e uma grande”, contou.

O novo Papa, logo após a eleição, encontrará as três vestes na sacristia da Capela Sistina, conhecida como “a sala das lágrimas”. Ali o novo pontífice cede à emoção por sua nova responsabilidade.

Segundo Mancinelli, na sacristia, “provavelmente haverá um monsenhor para ajudar o pontífice a vestir o traje mais adequado a ele”.

“Trabalhei para os últimos três Papas”, falou ainda o alfaiate.

“Francisco queria coisas muito simples e práticas, sem muitos enfeites. Bento 16 gostava dos tecidos mais finos, bonitos e macios. Ela se vestia com mais elegância. João Paulo II estava alinhado com Francisco”, acrescentou, revelando ainda que Jorge Bergoglio, certa vez, lhe disse:” ‘Use o tecido que você acha que é o certo para mim'”.

“Não sei quantas vestes o papa tem, mas é necessário mais de uma, porque a branca suja com facilidade e os fiéis a tocam.

Elas podem ser lavadas, mas até certo ponto, depois se desgastam”, concluiu o alfaiate dos papas. (ANSA).