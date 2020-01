Alfa Romeo contrata Kubica como piloto reserva

ROMA, 01 JAN (ANSA) – Após uma temporada difícil pela Williams, o polonês Robert Kubica será piloto reserva da equipe Alfa Romeo, ex-Sauber, na Fórmula 1 em 2020.

O anúncio foi feito nesta quarta-feira (1º) pela escuderia, que passa a se chamar Alfa Romeo Racing Orlen, englobando o nome da empresa de petróleo polonesa PKN Orlen, patrocinadora de Kubica.

Os pilotos titulares continuarão sendo Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi.

“Estou muito feliz por iniciar este novo capítulo em minha carreira. Essa equipe tem um lugar especial em meu coração”, declarou o polonês em um comunicado oficial.

Aos 35 anos, Kubica viveu o auge de sua carreira na Sauber, escuderia pela qual estreou na F1 e conquistou sua única vitória na categoria, em 2008, quando era visto como uma das grandes promessas do automobilismo.

Em fevereiro de 2011, no entanto, um grave acidente em uma prova de rali na Itália causou múltiplos traumatismos no braço, na perna e na mão do polonês, que só voltaria à F1 na temporada 2019. Kubica conquistou o único ponto da Williams no ano passado, mas na grande maioria das vezes não conseguiu sequer disputar de igual para igual com seu então companheiro de equipe, George Russell. (ANSA)