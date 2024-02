Alezinho entrega suposta viagem com Ana Hickmann e Edu Guedes; Alexandre Correa repudia

Beatriz Mizunoi Beatriz Mizuno - https://istoe.com.br/autor/beatriz-mizuno/ 16/02/2024 - 16:24 Para compartilhar:

Uma mensagem de voz enviada por Alezinho, de 9 anos, ao pai, Alexandre Correa, está sendo usado pela defesa do empresário em um processo contra Ana Hickmann. Isso porque, acusado de descumprir a medida protetiva instaurada pela ex-esposa, ele agora alega que ela esteja praticando alienação parental — um tipo de interferência psicológica na qual um genitor influencia negativamente a percepção de uma criança em relação ao outro.

Além de acusar Ana e Edu de terem um caso, a defesa de Alexandre declara: “Ana Hickmann, junto com Edu Guedes, sumiu com Alezinho em dia de aula. Estão com medo de seu filho ser ouvido pela Justiça, pois ele sabe que a mãe está mentindo. Por isso, Ana Hickmann levou seu filho para longe para tentar esconder os fatos. A casa caiu para Ana Hickmann. Ela sabe e está em pânico. É compreensível.”

À IstoÉ Gente, Enio Murad, advogado do empresário, ainda alega ambos estejam privando Alezinho de ir à escola.

Viagem de Ana Hickmann, Edu Guedes e Alezinho

Em um áudio no qual a reportagem teve acesso, que foi supostamente enviado pelo menino ao pai pelo celular de Edu Guedes na quinta-feira, 15, Alezinho conversa: “Oi, papai, tudo bem? Como você está, tudo certo? A mamãe tinha feito uma surpresa, que eu ia viajar aqui para uma ilha chamada Paraty. Veio [sic] eu, ela e o Edu Guedes. Só que esse telefone é o único que pega o sinal. O meu está sem internet. Eu tentei por, mas não consegui. Esse é o único que pegou a internet, tá? Um beijo, tchau, tchau.”

O áudio que, segundo Murad, teria sido enviado por Alezinho escondido de Edu Guedes, foi apagado momentos depois.

“É uma atitude muito estranha o celular do Edu Guedes ter sinal de internet e do Alezinho não. Tomaram o celular do Alezinho para ele não falar com o pai, mas ele passou a perna em todo mundo, pegou o telefone e ligou para o pai”, diz o advogado.

Ainda em contato com a reportagem, Murad declarou lamentar o embate envolvendo, principalmente, o filho do casal: “Tudo isso seria desnecessário se Ana Hickmann não praticasse alienação parental.”

Em outro comunicado à imprensa, Alexandre ainda relata que não sabia da suposta viagem e diz que o filho tem faltado às aulas sem seu consentimento. “Temos aí um caso de alienação parental clássico”, acusa.

O que diz Ana Hickmann

Em contato com a reportagem, a assessoria da apresentadora declarou não ter um posicionamento sobre a suposta viagem com Alezinho e Edu Guedes.

