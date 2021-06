Alexanre Mortágua diz ter pensado em suicídio ao passar por depressão

Filho do ex-jogador de futebol Edmundo e de Christina Mortágua, Alexandre Mortágua revelou um lado sombrio do seu passado. O cineasta escreveu o livro “Aqui Agora Todo Mundo – Como Estou me Matando & Outros Venenos que Podem me Curar”, com lançamento previsto para setembro, e contou nele que chegou a pensar em suicídio.

“Já estive em momentos piores, mas com a cabeça fora d’água, finalmente. Terapia, basicamente. Não que só isso resolva, nem que seja um processo fácil. As pessoas costumam dizer que terapia resolve, que todo mundo devia fazer. É verdade, mas é um processo bem lento, que requer muita responsabilidade de reconhecer padrões e acreditar neles”, disse em entrevista ao site Gay Blog.

“Meu estado mental não foi em decorrência da pandemia, vinha de bem antes, foi mais um processo de introspecção mesmo, de entender minha tempestade”, completou ele, que está morando no sul da Bahia.

