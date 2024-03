Alexandrova elimina a favorita Swiatek nas oitavas de final do WTA 1000 de Miami

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/03/2024 - 0:32 Para compartilhar:

Iga Swiatek, número 1 do ranking mundial, está fora do WTA 1000 de Miami. Nesta segunda-feira, a polonesa perdeu nas oitavas de final para a russa Ekaterina Alexandrova, 16ª do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2 em 1h24 de partida.

A tenista russa acumulou 31 winners diante de Swiatek, acabando com sequência de três derrotas seguidas, a mais recente em Doha, pelas oitavas de final, em fevereiro.

Alexandrova terá como rival na próxima quarta-feira a norte-americana Jessica Pegura, que bateu a compatriota Emma Navarro, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/1) e 6/3, após 1h29.

No masculino, o adversário do prodígio espanhol Carlos Alcaraz nas oitavas de final será o amigo italiano Lorenzo Musetti (23º favorito), de 21 anos, que passou pelo americano Ben Shelton (16º), parciais de 6/4 e 7/6 (7/5).

Será o quinto jogo entre eles. Alcaraz leva vantagem por 3 a 1. Musetti ganhou do espanhol somente na final do Torneio de Hamburgo em 2022.

