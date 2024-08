Alexandre Tonetti mantém liderança na disputa para prefeito de Valinhos (SP), indica pesquisa

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 30/08/2024 - 0:50 Para compartilhar:

A Colectta – Instituto de Pesquisa e Estatística conduziu duas pesquisas recentes para avaliar as intenções de voto dos eleitores do município de Valinhos nas eleições de 2024. Esses estudos, realizados em julho e agosto, oferecem uma visão das tendências eleitorais nesses momentos específicos, destacando a evolução das preferências dos eleitores e das taxas de rejeição dos candidatos.

Metodologia

As pesquisas foram do tipo quantitativo, realizadas por amostragem, com a aplicação de questionários estruturados e abordagens pessoais em pontos de fluxo populacional e domicílios. Os universos de ambas as pesquisas correspondem ao conjunto do eleitorado do município de Valinhos (SP).

Os estudos foram realizados em dois períodos distintos: o primeiro ocorreu entre os dias 6 e 7 de julho de 2024, enquanto o segundo foi realizado entre os dias 17 e 18 de agosto de 2024. Ambos envolveram 400 entrevistados, possuem um grau de confiança de 95% e margens de erro de 5% cada.

Intenção de voto

O gráfico a seguir apresenta a comparação entre as duas pesquisas feitas em Valinhos no que diz respeito às intenções de voto dos principais candidatos.

INTENÇÃO DE VOTO EM VALINHOS (SP)

Os dois estudos apresentaram a variação da intenção de voto em quase todos os candidatos: Alexandre Tonetti manteve a liderança, com variação de 31,75% para 30,75%. Franklin, de 23,25% para 22,25%. Capitã Lucimara, por sua vez, foi de 18,25% para 23,25%. Lineu Bueno foi de 2,25% para 1,75%, e apenas Leo Pinho manteve 1,50% nas duas pesquisas.

A quantidade de eleitores indecisos ou que não souberam responder sobre suas preferências diminuiu entre as duas pesquisas, de 11% para 10,75%, assim como o número de votos em branco, nulo ou a ausência de preferência que passou de 12% para 9,75%.

Votos válidos

A comparação dos resultados de intenção de voto válidos para prefeito de Valinhos (SP) está apresentada no gráfico a seguir.

INTENÇÃO DE VOTO EM VALINHOS (SP): VOTOS VÁLIDOS

Alexandre Tonetti, que liderava em julho com 41,23%, agora está com 38,68%. Franklin, que tinha 30,19% dos votos válidos em julho, obteve 27,99% no mês seguinte. Capitã Lucimara tinha 23,70% em julho e foi para 29,25% em agosto.

Por sua vez, Lineu Bueno tinha 2,92% e foi para 2,20%, enquanto Leo Pinho, que tinha 1,95% em julho, agora aparece com 1,89% em agosto

A soma dos percentuais pode não totalizar 100% em decorrência de arredondamentos.

É importante destacar que o objetivo de uma pesquisa eleitoral não é antecipar os resultados da eleição, mas sim o de mostrar o cenário no momento em que foi realizada.

Dados das Pesquisas

Pesquisa 1

Período de realização da coleta de dados: De 06/07/2024 a 07/07/2024.

Amostra: foram entrevistados 400 votantes.

Margem de erro e nível de confiança: 5.0 pontos percentuais para mais ou para menos sobre os resultados encontrados no total da amostra. O nível de confiança utilizado é de 95%. Isso quer dizer que há uma probabilidade de 95% de os resultados retratarem o atual momento eleitoral.

Pesquisa executada por livre iniciativa de: COLECTTA INSTITUTO DE PESQUISA E ESTATISTICA LTDA / CNPJ: 53568314/0001-51 – CONRE No. J3286.

Estatístico responsável: Diego Henrique Carvalho Camacho – CONRE – 9834-A.

Local: Brasil – Valinhos – SP.

Registro TRE/TSE: Registrada no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo sob o protocolo Nº SP-01630/2024.

Pesquisa 2

Período de realização da coleta de dados: De 17/08/2024 a 18/08/2024.

Amostra: foram entrevistados 400 votantes.

Margem de erro e nível de confiança: 5.0 pontos percentuais para mais ou para menos sobre os resultados encontrados no total da amostra. O nível de confiança utilizado é de 95%. Isso quer dizer que há uma probabilidade de 95% de os resultados retratarem o atual momento eleitoral.

Contratante: CPF/CNPJ: 16784022000120 – G12 COMUNICACOES LTDA / G12 COMINICACOES. Origem do Recurso: Outros: Recursos Próprios

Pesquisa executada por: COLECTTA INSTITUTO DE PESQUISA E ESTATISTICA LTDA / CNPJ: 53568314/0001-51 – CONRE No. J3286.

Estatístico responsável: Diego Henrique Carvalho Camacho – CONRE – 9834-A.

Local: Brasil – Valinhos – SP.

Registro TRE/TSE: Registrada no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo sob o protocolo Nº SP-02899/2024.