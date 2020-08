Alexandre Pato se despede do São Paulo: ‘Foi uma honra vestir mais uma vez essa camisa’ Nas redes sociais, jogador se despediu do clube e falou em sentimento de gratidão

Chegou ao fim a segunda passagem de Alexandre Pato no São Paulo. O jogador entrou em acordo com a diretoria para rescindir o contrato, válido até 2022, e abriu mão de receber alguns débitos com o clube. A rescisão foi publicada no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF nesta sexta-feira, e o caminho para acertar com o Internacional ficou livre.

Nas redes sociais, Alexandre Pato se despediu do clube. O jogador agradeceu ao clube por abrir as portas mais uma vez e falou em sentimento de gratidão com a torcida, jogadores e o clube. Aos 30 anos, Pato marcou somente nove gols em sua segunda passagem no Tricolor do Morumbi, e deixa o clube após um desgaste com a comissão técnica e diretoria.

– Neste momento o sentimento pela torcida, jogadores e toda grandeza do clube é de gratidão. Sem dúvida foi uma honra vestir mais uma vez a camisa do São Paulo – escreveu.

