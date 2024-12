Alexandre Pato relembra ano de 2024 com fotos raras do filho com Silvio Santos

Alexandre Pato, de 35 anos, usou as redes sociais nesta terça-feira, 31, para exibir fotos raras do filho Benjamin, fruto da relação com Rebeca Abravanel.

Entre todos os cliques do herdeiro, que tem pouquíssima exposição na mídia, as fotos de momentos de avô e neto com Silvio Santos, que morreu em agosto deste ano, aos 93 anos, foram os que chamaram mais atenção.

“Foi um ano intenso, mas muito especial”, escreveu Pato na legenda da publicação, que recebeu milhares de curtidas.

Além de curtidas, o post também contou com muitos comentários de seguidores, como “Mil e uma emoções a cada foto”, “Essa foto do Silvio segurando o netinho nos quebra”, “Família linda, sou muito fã! E que saudade desse vovô”, entre outros.