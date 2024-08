Alexandre Pato quebra silêncio de família Abravanel e homenageia Silvio Santos; assista

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/08/2024 - 11:48 Para compartilhar:

Alexandre Pato, genro de Silvio Santos, compartilhou em seu perfil no Instagram, na manhã deste domingo, 18, uma homenagem ao apresentador, pai da sua esposa, Rebeca Abravanel.

O jogador de futebol quebrou o silêncio da família Abravanel, que não comentou sobre a morte do dono do SBT desde o sábado, 17, nas redes sociais.

O atleta postou uma foto seguida de um vídeo do comunicador conversando com o seu filho, Benjamin, de oito meses. Na legenda dos registros, Pato escreveu uma mensagem de despedida, como se Benjamin estivesse falando com o avô.

+ Silvio Santos dividiu herança para filhas e mulher antes de morrer; saiba como ficou

“Oi, vovô Senor. Sentiremos saudades de você. Eu, mamãe e papai te amaremos para sempre. Senor, você sempre estará em nossos corações. Você foi mais do que eu imaginava. A sua jornada na Terra chegou ao fim, mas a sua missão foi cumprida com honra, bondade e generosidade. É com muita dor que nos despedimos de você, com a esperança de um reencontro em um mundo de muito mais amor e serenidade. Tenho certeza que o céu te receberá de braços abertos. A saudade é eterna. O que nos conforta é saber que você está em um lugar de paz. Descanse nos braços de Deus. Senor, te amamos! Ale, Rebeca e Benjamin”.

Assista ao vídeo abaixo: