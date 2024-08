Alexandre Pato compartilha vídeo de Silvio Santos brincando com o neto

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/08/2024 - 12:53 Para compartilhar:

O jogador Alexandre Pato compartilhou, neste domingo, 18, um vídeo com Silvio Santos brincando com Benjamin, filho do jogador com Rebeca Abravanel. Na legenda do vídeo, prestou uma homenagem ao sogro: “Oi, Vovô Senor, Sentiremos saudades de você. Eu, mamãe e papai te amaremos para sempre. Senor, você sempre estará em nossos corações. Você foi mais do que eu imaginava. A sua jornada na terra chegou ao fim, mas a sua missão foi cumprida com honra, bondade e generosidade. É com muita dor que nos despedimos de você, com a esperança de um reencontro em um mundo de muito mais amor e serenidade.” Silvio Santos morreu no último sábado, 17, em São Paulo, em decorrência de uma broncopneumonia, aos 93 anos de idade.