Alexandre Pato comemora primeiro gol na MLS com a presença de Silvio Santos na arquibancada

Um dos destaques do Orlando City na vitória sobre o Montreal por 2 a 0, o atacante Alexandre Pato celebrou seu primeiro gol na MLS com uma torcida especial.

Além de marcar seu primeiro gol na liga norte-americana, o brasileiro também recebeu o prêmio de melhor jogador da partida.

No estádio, Pato viu seu gol ser comemorado pelo sogro Silvio Santos, que estava nas arquibancadas com alguns familiares. Kaká, que já defendeu o Orlando City nos tempos de jogador, também marcou presença no duelo.

“Fiquei muito feliz de voltar a atuar, após um tempo duro trabalhando forte. Foi uma estreia maravilhosa, poder fazer gol e ser considerado o melhor em campo. Foi algo muito especial, atuar diante do público, da minha família que foi no estádio. Agora é focar nos próximos jogos e manter essa pegada”, declarou o ex-Corinthians.

