Alexandre Padilha será o novo ministro da Saúde

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, já está de malas prontas para deixar a pasta e seguir para o Ministério da Saúde a partir do dia 6 de março. Ele foi avisado nesta terça-feira, 25, após uma reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no Palácio do Planalto.

Padilha vai substituir Nísia Trindade, que deixou o cargo após um encontro com Lula. A ministra não resistiu à fritura interna, além das cobranças por resultados.

Nísia já tinha sido cobrada pelo petista para entregar mais resultados e principalmente de reconhecimento entre os eleitores. Uma das maiores promessas de Lula, o programa Mais Acesso a Especialistas, não vingou como o esperado e vive no ostracismo. Paralelamente, Nísia sofria fritura do Centrão, que queria indicar um nome da ala.

