Alexandre Nero defende seu vilão em ‘Vale Tudo’: ‘Sou advogado do diabo’

Alexandre Nero, 55 anos, trata com bom humor a fama de vilão de seu personagem Marco Aurélio no remake de “Vale Tudo”, que estreia no dia 31 de março na Globo. O ator, que dará vida ao papel que já foi de Reginaldo Faria, 87 anos, na primeira versão da trama, afirma que não assistiu ao folhetim de 1988 por completo, mas adianta que, até o momento, não vê o empresário como antagonista da história.

Em entrevista coletiva, o artista provoca: “O Marco Aurélio até agora, para mim, é o herói da novela. Eu não sou nenhum vilão em nada. Eu acho que o Brasil vai entender o que eu vou falar”. Nero ainda promete defender o personagem, independentemente do que ele faça.

“Nesse momento, eu sou a pessoa errada para falar do Marco Aurélio. A gente não é juiz, né? O ator nunca é o juiz. O ator é o advogado. Então, nesse momento, eu sou o advogado do diabo e estou defendendo o Marco Aurélio em todas as instâncias”, diverte-se ele, destacando algumas características da personalidade dele.

+ Paolla Oliveira revela que pediu para fazer teste de ‘Vale Tudo’: ‘Fui cara de pau’

+ Débora Bloch fala sobre Odete Roitman de nova ‘Vale Tudo’: ‘Retrógrada e racista’

“Eu vejo o Marco Aurélio como um cara que, obviamente, não tem o filtro social, ele é um cara fora da civilização, ele não é civilizacional, ele não sabe sentar na mesa e conversar com alguém de uma maneira civilizada. Mas ele tem arrependimentos, sim, ele tem amor, sim. E as pessoas vão ver isso na novela. É tão bem escrita que as pessoas vão enxergar isso”, completa ele, que não assistiu à primeira versão de “Vale Tudo” para fazer um comparativo.

“Assisti uma semana da novela, porque todo mundo falava tanto dessa novela, que eu falei: será que é mesmo? Fui assistir e realmente é mesmo, que novela incrível, é um negócio assustador mesmo, com atores maravilhosos, elenco muito bem encaixado e história maravilhosa. Mas parei de assistir, porque não me interessava muito ver o que estavam fazendo, vamos fazer uma nova novela”, diz.

“Eu não sei como [o Marco Aurélio] foi construído na outra novela. Mas nessa está muito claro que o Marco Aurélio é um cara arrogante, grosseiro, mas, no fundo, ele tem certas razões e as pessoas vão ver isso na novela”, afirma ele, fazendo mistério sobre o desenrolar da trama.