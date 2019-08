Alexandre Nardoni deixa a prisão pela primeira vez em ‘saidinha’ de Dia dos Pais

Alexandre Nardoni, condenado pela morte da filha Isabella, deixou a P2 de Tremembé (SP) nesta quinta-feira para a saída temporária de Dia dos Pais. Ele, que está no regime semiaberto desde abril, é beneficiado com a ‘saidinha’ pela primeira vez. As informações são do G1.

Nardoni deixou a unidade prisional em uma caminhonete por volta das 8h da manhã. Outros presos que também deixavam o presídio estavam caminhando. Anna Carolina Jatobá, esposa de Alexandre e condenada pelo mesmo crime, deixou o local acompanhada da advogada em um carro de luxo.

Alexandre Nardoni foi condenado a 30 anos de prisão pela morte da filha Isabella Nardoni. Ele está preso na P2 de Tremembé desde 2008. Em abril desde ano, ele conseguiu a progressão para o regime semiaberto por conta do bom comportamento na prisão.