Alexandre Mattos não é mais diretor de futebol do Atlético-MG

O Atlético-MG anunciou na manhã desta segunda-feira, 4 de janeiro, a saída do diretor de futebol do clube, Alexandre Mattos. Por meio de nota(leia abaixo), o Galo comunicou a rescisão de contrato de Mattos, que estava no time mineiro desde março de 2020, vindo para comandar o departamento de futebol alvinegro e conduzir um projeto ambicioso de elevar o patamar atleticano no cenário nacional. Seu contrato ia até o fim de 2021.

O agora ex-dirigente foi demitido pelo novo presidente do Atlético, Sérgio Coelho, que tomou posse também nesta segunda-feira. Segundo o comunicado do Galo,”o encerramento do vínculo com Alexandre Mattos é fruto de decisão do órgão especial colegiado, composto pelo presidente Sérgio Coelho, pelo vice-presidente José Murilo Procópio e pelos conselheiros e apoiadores Rubens Menin, Ricardo Guimarães, Renato Salvador e Rafael Menin”.

A chegada do novo presidente já indicava que Alexandre Mattos poderia sair, com diversas declarações públicas sobre “avaliar” o trabalho do executivo na diretoria de futebol e até o anúncio de Renato Salvador como o homem forte no futebol atleticano.

Veja o comunicado na íntegra

O Clube Atlético Mineiro acertou, nesta segunda-feira, 4 de janeiro, a rescisão contratual com o diretor de Futebol Alexandre Mattos.

O encerramento do vínculo com Alexandre Mattos é fruto de decisão do órgão especial colegiado, composto pelo presidente Sérgio Coelho, pelo vice-presidente José Murilo Procópio e pelos conselheiros e apoiadores Rubens Menin, Ricardo Guimarães, Renato Salvador e Rafael Menin.

Por deliberação deste órgão, optou-se por montar um time de dirigentes alinhados com o perfil administrativo e os propósitos deste recém-criado conselho.

A mudança na diretoria de futebol converge para a nova política de gestão que vai permear o Galo nos próximos anos, com foco na austeridade administrativa, por meio das melhores práticas de governança; na reestruturação das categorias de base; na construção da Arena MRV; e na manutenção de um time profissional altamente competitivo.

O Clube Atlético Mineiro agradece ao ex-diretor pelos serviços prestados e deseja-lhe sucesso nos futuros desafios profissionais.

CONFRIA A TABELA DA SÉRIE A DO BRASILEIRO

E MAIS:

Último ato com Sampaoli

No dia 31 de dezembro, Mattos postou em sua conta no Instagram uma foto ao lado de Jorge Sampaoli, quando o executivo tinha dado seu livro para o treinador argentino. Na legenda da foto, agradecia ao técnico pelo aprendizado e projetava 2021 com conquistas ao seu lado.

-Hoje, no último dia do ano, estou na casa dele, para lhe presentear com um livro meu, que tenho certeza, que juntos, iremos escrever novas páginas de vitórias e conquistas!! Feliz 2021 a todos!!! – postou em sua conta no Instagram.

-Nesse ano difícil que se encerra tivemos muitos aprendizados e algumas alegrias!! Sem dúvida uma delas está sendo a honra de trabalhar ao lado do Sampaoli, profissional e pessoa fantástica, parceiro em todas as horas e que me faz aprender algo novo a cada dia!!!!”.

Até o domingo, 3 de janeiro, Alexandre Mattos deu expediente normalmente no Atlético e participava ativamente das decisões e do planejamento do Galo para este ano.

O nome mais especulado para assumir o cargo é de Rodrigo Caetano, que deixou o Internacional. Ele havia negado a negociação com os mineiros, porém com a confirmação da saída de Alexandre Mattos, poderá voltar ao radar alvinegro.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também