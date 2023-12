Alexandre Mattos elogia estrutura e projeto e define seu desafio no Vasco: ‘gigantesco’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/12/2023 - 21:32 Para compartilhar:

Alexandre Mattos teve um dia corrido em sua chegada ao Vasco. Conheceu as dependências do CT Moacyr Barbosa acompanhado do CEO Lúcio Barbosa, ganhou uma camisa 7 com seu nome, depois já iniciou o planejamento para 2024 e falou como será seu desafio em reerguer o novo clube: ‘gigantesco’.

Depois de grandes trabalhos por onde passou, com 11 títulos na carreira e grandes contratações, como Vitor Roque no Athletico-PR e Gustavo Gómez no Palmeiras, o diretor executivo de Futebol chegou ao Rio se surpreendendo na nova casa e não poupou elogios pelo que viu no primeiro dia de trabalho.

“(Chego) Com muita humildade, muito trabalho, em ambiente com outras pessoas, preparadas que conheci e estou conhecendo. O Vasco me surpreendeu positivamente em muita coisa, na sua ideia de planejamento, de melhorar a estrutura… E a própria estrutura que já está me deu uma alegria em perceber que tem muito do que a gente entende ser o correto para que as coisas caminhem bem”, afirmou.

Depois de passar aperto para se manter na elite do Brasileirão, escapando do rebaixamento somente na última rodada, o Vasco não quer passar tanto aperto em 2024 e apostará na capacidade de Alexandre Mattos em montar grupos vencedores para voltar a fazer frente com os principais rivais.

O dirigente, substituo de Paulo Bracks, não esconde que terá uma missão desafiadora pela frente. Mas promete honrá-la da melhor maneira possível para resgatar o orgulho do torcedor vascaíno.

“Um desafio do tamanho do Vasco: gigantesco. Mas, como profissional que sou e adoro desafios, estou encarando com muito orgulho e honra. Essas são as duas palavras que eu posso dizer”, disse, confiante que pode ajudar o técnico Ramón Díaz a fazer um trabalho vitorioso a curto prazo.

