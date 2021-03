Alexandre Jesus marca seu primeiro gol pelo Fluminense, mas lamenta derrota na estreia do Carioca Jovem abriu o placar para o Tricolor um minuto após entrar em campo, porém a equipe não conseguiu segurar o resultado e tomou a virada para o Resende no final da partida

Após o Fluminense perder para o Resende por 2 a 1 na estreia pelo Campeonato Carioca 2021, o jovem Alexandre Jesus, autor do gol Tricolor na partida, agradeceu pela oportunidade nos profissionais, mas lamentou o resultado. O jogador entrou aos 32 do segundo tempo, e um minuto depois abriu o placar, de cabeça, após belo cruzamento do lateral Raí.

– Primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade de jogar em um time grande. Fui feliz li quando entrei, pude fazer o gol, mas não é o resultado que a gente queria. Agora é trabalhar, acertar algumas coisas para no próximo jogo sair com a vitória – disse o jovem, que fez sua estreia na equipe principal do Fluminense e veio do Cruzeiro em dezembro de 2020.

Vale destacar que a equipe foi dirigida por Aílton Ferraz, técnico da equipe sub-23, e foi a campo com uma escalação recheada de jovens. Apesar de ter tido mais volume de jogos e lances polêmicos envolvendo a arbitragem, o time não conseguiu segurar o resultado e com duas falhas defensivas deixou escapar a vitória logo na estreia no Estadual.

O Tricolor das Laranjeiras volta a campo no próximo domingo, às 16h (de Brasília), contra a Portuguesa-RJ, também no Maracanã, pela segunda rodada do Campeonato Carioca 2021.

