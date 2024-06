Alexandre Frota revela última conversa com Nahim: ‘Andava meio triste’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/06/2024 - 16:28 Para compartilhar:

O ex-deputado federal e ex-ator Alexandre Frota falou sobre a morte de Nahim, de quem era amigo há mais de três décadas. Ele deu detalhes sobre a última conversa que teve com o artista e disse ter ficado com a impressão de que ele estava muito triste nos últimos tempos.

O cantor, que tinha 71 anos, foi encontrado sem vida em sua residência, em Taboão da Serra, na Grande São Paulo, na manhã da última quinta-feira, 13. A suspeita é de que ele tenha sofrido um traumatismo craniano após cair da escada.

Frota relembrou seus melhores momentos ao lado do artista: “Gostava muito do Nahim, nós trabalhamos juntos em algumas emissoras. Conhecia ele há 30 anos, desde a época do Chacrinha. Ele sempre foi um cara pra cima, alegre, divertido, competidor”, disse o ex-deputado em entrevista para o site da revista Caras.

“Recentemente havia falado com ele e o Nahim andava meio triste, acredito pela separação”, continou ele, lamentando o atual mercado da música no Brasil.

“Reclamava muito, apesar de ser chamado para fazer quadros em emissoras diferentes, ele reclamava do pouco espaço da parte musical. Infelizmente a gente mora no país que quando você completa 40 anos, você é velho”, disse.

Ainda durante o bate-papo para o site, o ex-ator lamentou a morte do amigo: “É uma perda muito grande, mas a vida é essa e nós sabemos que esse é o fim para todos. Eu sempre falo, viva intensamente, aproveite a vida o máximo que você puder aproveitar, viva sem medo. Viva intensamente e de maneira que você não se arrependa de absolutamente nada, não deixe de fazer nada que você esteja a fim”, concluiu ele.