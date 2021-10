Alexandre Frota revela que já namorou Marisa Monte: ‘Nunca contei pra ninguém’

O deputado federal Alexandre Frota (PSDB-SP), de 57 anos, revelou em entrevista ao podcast “Love Treta”, do humorista Rafael Cortez, que namorou a cantora Marisa Monte nos anos 1980.

“Conheci a Marisa Monte há muitos anos. Conheci ela no Rio de Janeiro, fazendo um espetáculo do Miguel Falabella, ‘The Rocky Horror Show’. Ela foi minha namorada, ninguém sabia. Nunca falei. Eu falei agora porque você tocou [no nome dela] e com o maior respeito”, começou Frota.

Rafael Cortez demonstrou surpresa com a revelação do ator, que contou mais sobre o assunto. “A gente namorou durante um tempo. Fiquei muitos anos na casa dela, na Urca. Ela já cantava muito nessa época e por isso fazia os musicais do Falabella”, disse o deputado.

Frota disse que espera que ela não fique chateada com o fato dele ter revelado o relacionamento dos dois, e que comentou de forma muito respeitosa a respeito dela, que disse ainda admirar bastante.

“Não quero que ela fique triste porque revelei isso aqui com você, porque revelei num papo sério. Acho ela uma grande mulher, uma grande atriz, uma pessoa bacana e que tem um trabalho reconhecido mundialmente. Ela fez parte de um processo da minha vida. Conheço todo mundo, a irmã dela, a mãe…”, disse o deputado.

“Essa foi uma coisa que eu nunca contei para ninguém em todos os anos de entrevistas e televisão”, finalizou Frota.

