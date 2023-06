Alexandre Frota revela pedidos para gravar filmes pornôs: ‘R$ 500 mil e um apartamento’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 21/06/2023 - 10:58 Compartilhe

Ex-ator pornô nos anos 2000, Alexandre Frota, de 59 anos, conversou com o jornalista Léo Dias e revelou quanto ganhou para ingressar no universo de conteúdos adultos.

“Certo dia, devido ao vício em drogas, me vi sentado no sofá de casa, sozinho e pensei comigo mesmo o que é que eu poderia fazer e decidi que faria pornô. Me perguntei assim: ‘O que é que eu mais gosto de fazer? É sexo, então é isso’”, começou Frota.

Na sequência, Alexandre explicou que procurou uma produtora de filmes adultos e decidiu quanto queria receber para atuar nos vídeos eróticos.

“Procurei uma produtora de filmes pornô e fui mesmo. Mais queimado do que eu já estava, então mergulhei. Não é que é legal ser, mas era a opção mais fácil e eu ganhei dinheiro. Entrei na produtora e disse pro produtor que queria fazer os filmes”, contou.

“Ele [o produtor] me disse para ir embora, mas falei que conseguiria. Pedi R$ 500 mil e um apartamento porque não tinha onde morar e ele concordou. Me deu a chave de um apartamento que custava R$ 180 mil na hora e disse que me pagaria os R$ 500 mil, mas eu só receberia quando gravasse a primeira cena”, completou Alexandre Frota.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias