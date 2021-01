Alexandre Frota faz pedido de cassação de Flávio Bolsonaro

O deputado federal Alexandre Frota (PSDB-SP) enviou ofício ao Senado com um pedido para que o senador Flávio Bolsonaro perca o mandato, caso sejam confirmados os crimes de peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. As informações são do UOL.

Frota disse que o senador pode também ter cometido o crime de tráfico de influência por tentar “interferir nas investigações”. O documento foi repassado para o Conselho de Ética da Casa. Segundo o senador Jayme Campos (DEM-MT), que preside o Conselho, o pedido foi repassado para a advocacia do Senado para análise.

Flávio e seu ex-assessor Fabrício Queiroz são acusados pelo MP-RJ de participarem do esquema de “rachadinha”, através de repasses ilegais de salários de funcionários do gabinete do então deputado estadual na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj).

