Alexandre Frota diz se já viu uso de drogas na Globo e revela sexo em van da emissora

Em entrevista ao podcast “Não é Nada Pessoal”, Alexandre Frota, de 59 anos, revelou alguns detalhes de bastidores do tempo em que era ator da TV Globo, como sexo dentro da van da emissora e uso de drogas nos corredores da empresa.

“Eu nunca vi a galera consumindo droga lá dentro, de verdade. Pode ter rolado, mas eu nunca testemunhei”, declarou ele.

“Após as gravações a galera se encontrava para sair, e aí o pau come. Tem gente que vai, tem gente que não vai”, contou.

Na atração, Frota ainda admitiu que aproveitou o auge do sucesso como ator para se relacionar com diversas famosas, inclusive dentro da van da Globo. “Eu estive com muitas atrizes e em várias situações, como dentro da van? Antigamente não era o Projac, era na praia de Guaratiba, então eu sempre tive muita independência. Teve uma época que eu queria pegar todo mundo”, finalizou.

