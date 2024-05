Alexandre Frota critica Davi Brito sobre ajuda às vítimas da tragédia no RS: ‘Uma farsa’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/05/2024 - 16:12 Para compartilhar:

Alexandre Frota causou polêmica ao dar opiniões sobre a presença de Davi Brito, campeão do “BBB24” (TV Globo), nas ações de ajuda às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. O ator e ex-deputado também esteve na região para ajudar, com auxílio de jet-ski, no resgate de vítimas.

Frota disse não acreditar na boa vontade do baiano, chegando a questionar qual seria a ajuda que o ex-BBB pôde dar às vítimas da tragédia no RS.

“Eu acho ele uma farsa, sempre achei, independente dos fãs fanáticos dele. Nunca acreditei”, disparou Frota durante sua participação no programa “Fofocalizando”, do SBT, na última segunda-feira, 13.

“Ele é uma farsa em tudo, principalmente agora no Rio Grande do Sul. Dizer que foi lá trabalhar, pegou um celular e saiu dizendo que foi trabalhar. Sinto muito, mas trabalhar é quem estava dentro d’água, trabalhar é quem estava tirando as vítimas”, opinou o ator.

Ainda durante o programa, Alexandre Frota comentou o reality show e saiu em defesa de Wanessa Camargo, desclassificada do programa.

“Foi um bom jogador, muitas vezes foi protegido. A Wanessa não merecia ter saído daquela maneira que ela saiu, ela não agrediu. Você sabe que a gente está morando em um país hipócrita, de falsos moralistas e é muito difícil”, declarou.

Davi, que já havia deixado o Rio Grande do Sul, usou as redes sociais, nesta terça-feira, 14, para dizer que está novamente a caminho daquele estado.