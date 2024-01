Alexandre Frota ajuda nas buscas e vai a velório de vítimas queda de helicóptero

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/01/2024 - 15:52 Para compartilhar:

O ator e ex-deputado federal Alexandre Frota compareceu ao velório de duas vítimas da queda do helicóptero que desapareceu na véspera de réveillon e permaneceu 12 dias sem ser localizado. A aeronave havia decolado da capital paulista no dia 31 de dezembro e tinha como destino Ilhabela, no litoral do Estado. Frota se envolveu nas buscas pelo helicóptero na sexta-feira, 12.

A Polícia Militar do Estado de São Paulo localizou a aeronave ainda na sexta, em área de mata na região de Paraibuna. Também foram encontrados os corpos dos quatro ocupantes da aeronave, que passaram por identificação no Instituto Médico Legal (IML). Frota esteve no sepultamento de Luciana Marley Rodzewics Santos, de 46 anos, e da filha dela, Letícia Ayumi Rodzewics Sakumoto, de 20 anos, a convite da família neste domingo, 14.

“Fui envolvido pela forte emoção e pelo trabalho que realizo há cinco anos como voluntário em áreas de catástrofes”, disse Alexandre Frota ao Estadão. O ex-deputado é coordenador de um voluntariado que já atuou em outras situações críticas, como as enchentes em Petrópolis em fevereiro de 2022.

Frota alega que se comoveu com o caso após acompanhar uma entrevista de Sidney dos Santos, pai de Luciana e avô de Letícia, ao Brasil Urgente, da TV Bandeirantes, apresentado por José Luiz Datena. Foi o apresentador, inclusive, quem passou o contato da família a Alexandre Frota.

“Não podia ficar em casa, sem fazer nada. Parei minhas férias e montei uma força-tarefa para entrar na mata”, diz o ex-deputado. Frota mobilizou 22 pessoas para a excursão, mas as buscas da Polícia Militar foram concluídas antes do grupo colocar o plano em prática.

Ao saber que a aeronave havia sido localizada, Silvia Santos, irmã de Marley e tia de Letícia, ligou para Frota, que ofereceu uma carona até Paraibuna. No trajeto, foi confirmada a informação de que não havia sobreviventes. O ex-deputado permaneceu no local até o fim do resgate e, a convite da família, compareceu ao velório no domingo, onde prestou homenagens às vítimas. “Fui e abracei a todos que podia. A Silvia é uma mulher forte. Ganhou um amigo”, disse Alexandre Frota.

