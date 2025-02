Alexandre de Moraes exclui conta na rede social X

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), excluiu nesta semana a própria conta na rede social X. A informações foi conformada pela assessoria da

Moraes mantinha a conta no X, mas não a atualizava com frequência. Ele deixou de fazer publicações ainda no ano passado, antes mesmo de determinar o bloqueio da rede social no Brasil.

O ministro do STF e o dono da plataforma, o bilionário Elon Musk, protagonizaram uma intensa disputa judicial após Moraes incluir o empresário no rol de investigados no inquérito das milícias digitais. Na ocasião, Musk se recusava a atender as determinações de exclusão de contas e publicações de investigados nos inquéritos dos atos golpistas.

No meio do ano, o empresário chegou a fechar o escritório no Brasil, e Moraes determinou o bloqueio da rede social até a nomeação de um novo representante no país. Com o impasse, Elon Musk atacou Alexandre de Moraes, chamou-o de “ditador” e chegou a dizer que não cumpriria as ordens do ministro. Cerca de 30 dias depois, no entanto, o empresário nomeou um novo representante, reativando o X no Brasil.

Nesta quinta-feira, 20, Moraes voltou a multar o X por não repassar informações sobre uma conta atribuída ao blogueiro Allan dos Santos. A defesa da empresa justificou que os “operadores do X não coletam os dados das contas”.

O ministro da Suprema Corte recusou a justificativa e manteve o valor da multa em R$ 100 mil por dia. Os advogados da empresa ainda tentam recorrer da decisão.