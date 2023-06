Alexandre de Moraes determina que Monark preste depoimento à PF em 10 dias

O texto da decisão afirma que a oitiva do investigado deve ser realizada em até dez dias pela Polícia Federal.

Bloqueio de canais de Monark

Vale lembrar que, na semana passada, Moraes havia determinado o bloqueio imediato de novos canais, perfis e contas utilizados pelo influenciador. Eles foram criados após o bloqueio de seus perfis e canais em janeiro deste ano. A decisão foi tomada no âmbito do inquérito que apura responsabilidades pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro.

Monark, na plataforma digital Rumble, difundiu notícias falsas sobre a atuação do STF e a integridade das instituições eleitorais, segundo o TSE (Tribunal Superior Federal).

As empresas Discord, Meta Inc, Rumble, Telegram e Twitter tiveram que suspender os perfis, sob pena de multa diária de R$ 100 mil. Moraes também determinou que Monark se abstenha de publicar e compartilhar notícias falsas, sob pena de multa diária no valor de R$ 10 mil em caso de descumprimento.