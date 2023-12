Alexandre Correa reecontra o filho e detalha momento: ‘Sem mimimi’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 12/12/2023 - 9:01 Para compartilhar:

Alexandre Correa reencontrou o filho, Alezinho, de nove anos, um mês após deixar a casa onde morava com Ana Hickmann, acusado de violência doméstica. No Instagram, nesta segunda-feira, 11, ele detalhou o momento que teve com o pequeno.

“Filho, foram três horas que valeram demais! Almoçamos na vovó Helena. Você me fez um lindo desenho. Medimos você, está bruto, 1.61cm com nove anos, altura de média de um menino de 14 anos. Ouvimos sua playlist. Você adormeceu no meu colo por 30 minutos e até deu um ronquinho”, começou o empresário.

“Fomos cortar o cabelo. E aquela despedida sem mimimi. Você é sinistro demais, Ale. A melhor parte [foi] quando disse firme e seguro: ‘Eu sou o homem da casa agora pai’. Amo você até o infinito”, finalizou Alexandre na legenda de uma foto do filho no cabeleireiro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por @alewin71

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias