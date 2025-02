Alexandre Correa move ação contra Ana Hickmann e suas irmãs por fraude nas empresas

A Justiça de São Paulo aceitou, nesta quinta-feira, 20, ação movida por Alexandre Correa contra a ex-esposa, a apresentadora Ana Hickmann, e suas irmãs por fraude nas empresas controladoras pelo ex-casal. Na decisão, assinada pelo juiz Eduardo Palma Pellegrinelli, da 1ª Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem da Comarca de São Paulo, fica determinado que as requeridas têm 05 dias para explicar desvios.

No documento da ação movida pelo empresário, ao qual IstoÉ Gente teve acesso, ele alega ter sido afastado das empresas por conta da denúncia de violência doméstica, ocorrida em novembro de 2023. Segundo Alexandre, houve desvio de ativos e receitas da Hickmann Serviços Ltda. para outras empresas.

“O desvio de contratos e ativos da Hickmann Serviços para a Hickmann Hause evidencia um claro desvio de finalidade, uma vez que a nova empresa foi constituída com o propósito de esvaziar o patrimônio da primeira, prejudicando tanto o Requerente quanto os credores”, diz um trecho da petição inicial.

Também são citadas ainda duas transferências feitas pela apresentadora para suas irmãs, que, supostamente, não teriam justificativa legal, sendo uma empresa do grupo para Izabel Hickmann e 40 mil reais da Hickmann Serviços Ltda para Fernanda Hickmann.

Na ação, Alexandre Correa pede indenização alegando danos morais e materiais, além do bloqueio de 50% dos lucros dos negócios e dissolução parcial da sociedade nas empresas. O empresário pede, ainda, nulidade de transferência de cotas societárias, o que deve impactar no funcionamento das 500 lojas do grupo.

O valor da ação é estimado em 30 milhões de reais.

Ana, Fernanda e Izabel têm o prazo de cinco dias para explicar as acusações, a contar do momento em que receberem a notificação.

Procurada, a assessoria da apresentadora informou que ainda está analisando o processo.