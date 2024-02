Alexandre Correa entra na Justiça com pedido de pensão a Ana Hickmann de R$ 42 mil

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 21/02/2024 - 15:46 Para compartilhar:

Ex-marido de Ana Hickmann, Alexandre Correa deu entrada em mais um processo contra a apresentadora na Justiça. Dessa vez, o empresário protocolou tutela cautelar de urgência para passar a receber pensão no valor de R$ 42 mil. Na ação ele alega ter perdido sua fonte de renda após a ex bloqueá-lo como administrador das empresas que os dois tinham em comum.

O valor mensal requerido por Alexandre corresponde a 30 salários mínimos. O empresário solicitou, ainda, que Hickmann assuma o custo de seu convênio médico, já que ele está em tratamento contra um câncer e, segundo ele, a ex retirou o plano de saúde dele após assumir a administração das empresas.

“A Requerente bloqueou total acesso do Requerido às contas bancárias, cartões de créditos e cheques das empresas que utilizava para arcar com suas despesas, inclusive o destituiu, por alteração dos contratos societários, da sua função de administrador da qual provinha sua única fonte de renda para manutenção de sua subsistência”, diz nota dos advogados de Alexandre, segundo publicação no portal LeoDias, nesta quarta-feira, 21.

O valor solicitado na pensão seria retroativo, datado a partir do momento que ele perdeu acesso aos lucros das empresas da ex-mulher. A equipe de Alexandre afirma, ainda, que o empresário contraiu dívida pessoal que ultrapassa meio milhão de reais, que ocorreu para que ele pudesse prover o sustento.

