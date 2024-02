Alexandre Correa entra com pedido de prisão contra Edu Guedes

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/02/2024 - 19:48 Para compartilhar:

O imbróglio judicial entre Ana Hickmann e Alexandre Correa ganhou um novo capítulo neste sábado, 17. A defesa do empresário protocolou na Justiça de São Paulo um pedido de prisão contra o apresentador Edu Guedes, que estaria viajando com a apresentadora da Record e Alezinho, de 9 anos.

Na ação, os advogados do pai do menino pedem que Edu Guedes e Ana Hickmann sejam multados em R$500 mil por constrangimento, coação e alienação parental contra a criança. No pedido, ao qual a IstoÉ teve acesso, a defesa de Correa requer ainda que Edu seja obrigado a se afastar do filho do ex-casal.

Ao justificar o pedido de prisão contra Edu, a defesa cita que ele “está neste momento junto da criança praticando atos ilegais e imorais em prejuízo do pai e da criança, nos termos do artigo 344 do código penal brasileiro” e “usando a criança como ‘bucha de canhão’ para atingir o pai”.

No pedido, os advogados de Correa narram que Alezinho teria sido levado para uma viagem em dia de aula e que teria ficado sem acesso ao celular dele. Depois, o menino teria sido “coagido” a usar o telefone de Edu Guedes para entrar em contato com o pai.

Ainda no documento, Correa se defende das acusações de ter descumprido a medida protetiva, que o impede de se aproximar de Ana Hickmann. De acordo com a apresentadora, no último dia 11, o pai de Alezinho teria permanecido mais de 45 minutos em frente ao condomínio onde ela mora. “Ao sair de casa, a apresentadora se deparou com o ex-marido no local, de braços cruzados e olhar intimidador”, relata o comunicado.

Correa, no entanto, justifica que estava dentro do carro do lado de fora do condomínio, esperando o pai idoso, avô do menino, voltar da casa de Ana Hickmann após deixar Alezinho no local, quando a apresentadora e Edu teriam aparecido de carro.

“Trata-se de um pai junto com avô cumprindo um dever familiar de acordo com a lei e do outro lado a esposa (não houve divórcio) se unindo ao namorado para coagir a vítima impedindo-o do

regular exercício da paternidade”, alega a defesa de Correa. Vale ressaltar que a apresentadora nega publicamente que esteja em um relacionamento com Edu Guedes.

A IstoÉ procurou a assessoria de Ana Hickmann para comentar o caso, mas até o momento não obteve resposta. O espaço permanece aberto para manifestação.

Relembre o caso

No final do ano de 2023, a apresentadora Ana Hickmann registrou um boletim de ocorrência no qual ela acusa o empresário de agressão física. Segundo seu relato, ela estaria na cozinha de sua casa com Alexandre, o filho e duas funcionárias. Ela teria dito algo ao filho que o marido não teria gostado e foi repreendida, com “ambos aumentando o tom de voz”. A criança teria pedido que parassem de brigar e saído correndo assustada.

“O autor passou a pressionar a vítima contra a parede, bem como a ameaçá-la de agredi-la com uma cabeçada, ocasião em que ela conseguiu afastá-lo e, ao tentar pegar seu telefone celular, que estava em cima de uma mesa na área externa, o autor, repentinamente, fechou a porta de correr da cozinha, o que pressionou o braço esquerdo da vítima”, diz o trecho seguinte do documento policial.

Ana, então, teria conseguido trancá-lo para fora de casa e fez a ligação para a Polícia Militar. Correa teria deixado o local pouco depois. Hickmann buscou atendimento médico no Hospital São Camilo, onde foi constatada uma contusão em seu cotovelo esquerdo. Ainda segundo o BO, ela teve o braço imobilizado com uma tipoia.

“A vítima tomou ciência das medidas protetivas conferidas pela Lei Maria da Penha, porém, neste momento, optou por não requerê-las”, encerra o documento.

Alexandre confessou as agressões, mas negou que tenha dado uma cabeçada na apresentadora. Ana voltou a falar sobre o caso, dizendo que os dois tinham um relacionamento tóxico durante uma entrevista ao Domingo Espetacular, da Record TV.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias