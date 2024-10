Alexandre Correa é multado por oferecer imóvel que não é dele como pagamento de dívida

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/10/2024 - 17:26 Para compartilhar:

Ex-marido de Ana Hickmann, 43 anos, Alexandre Correa, 52, foi condenado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo a pagar uma multa de R$ 24 mil por má-fé processual. O empresário ofereceu para penhora como garantia de pagamento de dívida um imóvels que já não pertencia mais a ele. As informações são do colunista Rogério Gentile, do portal UOL, em publicação nesta quarta-feira, 23.

A dívida a qual se refere a penhora é sobre o processo do fundo de investimento Valecred (FIDC NP Valecred), que cobra do empresário e da apresentadora, que eram casados e sócios, o valor de R$ 2,4 milhões.

+Noivo de Ana Hickmann posta suposta indireta à Alexandre Correa após eleições

+Dívida milionária de Ana Hickmann é suspensa por falsificação em assinaturas; ex-marido é condenado

A decisão é da juíza Marcela Machado Martiniano. O imóvel oferecido por Alexandre como garantia de pagamento da dívida fica na cidade de Itu, no interior paulista.

“O executado [Alexandre] apresentou bem imóvel que sabia ser de propriedade de terceiro, o que evidentemente denota má-fé em sua postura processual”, diz um trecho do documento.

A defesa do empresário recorreu da decisão alegando que tudo não passou de um equívoco, um erro de digitação na matrícula do imóvel, sendo registrado”102.970″ em vez de “120.823”.

“Alexandre Bello Correa pretende resolver a questão da melhor maneira possível, respeitando as regras processuais, dentro daquilo que lhe garante a lei. O erro da parte foi totalmente escusável, um equívoco que somente foi notado após a publicação da decisão”, declarou o advogado em seus recurso à Justiça.

Já o autor do processo (o fundo de investimento Valecred) declarou que a justificativa é “uma desculpa esfarrapada” e que o empresário tem intenção de retardar o andamento do processo.

A Justiça ainda deve avaliar o recurso apresentado por Alexandre Correa.