Alexandre Correa contradiz Ana Hickmann ao narrar episódio de agressão

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 30/11/2023 - 5:34 Para compartilhar:

Após ter sido acusado de agressão pela esposa, Ana Hickmann, Alexandre Correa apresentou sua versão dos fatos nesta quarta-feira, 29. Em entrevista à Rádio Metropolitana, o empresário negou que tenha agredido a apresentadora.

“Nós estávamos no final de um almoço e a Ana abordou um tema com o Alexandre [filho do casal]. Ele entrou em um choro compulsivo, de uma maneira que nunca tinha chorado, e aquilo me deixou muito abalado, muito consternado. Eu me ausentei. Depois de um certo tempo eu voltei e começou uma discussão mais acalorada”, começou ele.

Na sequência, ele explicou que, à medida em que a discussão se intensificava, Ana ameaçava ligar para a polícia.

“Ela falou de chamar a polícia, eu ‘entrei em parafuso’. Fiquei completamente desesperado. Ela foi ligar para o 190 e passou por uma porta. No que ela passou pela porta e foi fechar, eu segurei a porta com o pé e o trinco bateu no braço dela. Eu vi que ela machucou o braço, só que ela fechou a porta para poder ligar para a polícia, porque eu não queria que ela ligasse, não havia necessidade. Não houve agressão”, continuou.

E completou: “Eu jamais tentei dar uma cabeçada na Ana Hickmann. Eu não dei chute, não dei soco, não dei tapa, não tentei dar cabeçada. Sim, a discussão foi intensa, foram usadas palavras pesadas, houve troca de acusações. Mas eu jamais, nunca, toquei a mão em uma mulher no sentido de tentar agredir fisicamente.”

O depoimento vai na contramão das acusações feitas pela apresentadora. Ao “Domingo Espetacular” de domingo, 26, Ana declarou que, entre outras agressões físicas, o marido teria fechado uma porta em seu braço.

Confira a entrevista completa:

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias