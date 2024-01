Alexandre Correa acusa ex-cunhada de ‘apropriação ilegal’ e defesa de Ana Hickmann se manifesta

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/01/2024 - 20:48 Para compartilhar:

A defesa da apresentadora Ana Hickmann se manifestou sobre as acusações do ex-marido da apresentadora, o empresário Alexandre Correa, de que a irmã dela, Fernanda Hickmann, teria se apropriado ilegalmente de R$ 40 mil da empresa da qual ele é sócio.

Nesta quarta-feira, 10, Alexandre registrou um boletim de ocorrência contra Fernanda, em São Paulo, após ter, supostamente, descoberto uma transferência bancária para ela no dia 18 de dezembro de 2023. O empresário acusa a ex-cunhada de ter desviado R$ 40 mil de uma das empresas das quais é sócio com a apresentadora.

Na denúncia, Alexandre alega que não teria sido avisado da transação e destaca que a ex-cunhada não tem nenhuma relação oficial com a empresa para receber o referido valor.

Ainda no boletim de ocorrência, o empresário diz que a designer de joias teria se apropriado ilegalmente de um dos imóveis do ex-casal. A propriedade apontada por ele seria a casa onde Fernanda mora com o músico Aislan, sem pagar aluguel.

“Enquanto Alexandre Correa vende objetos pessoais para sobreviver e sofre bullying público e nacional, e após ser injustamente acusado de desviar recursos de seu próprio patrimônio por sua esposa, a cunhada, irmã da apresentadora, apropria-se ilegalmente de R$ 40 mil (quarenta mil reais) de suas empresas e do lucro pertencente ao casal sem autorização do proprietário sócio da empresa. Além disso, a indigitada senhora reside com o marido no imóvel do casal sem pagar aluguel ao legítimo proprietário. Quem está sendo realmente roubado nessa história?”, diz Enio Murad, advogado de Alexandre.

Defesa

Após as acusações, a defesa de Ana Hickmann emitiu nota, através de sua assessoria de imprensa, negando a acusação de apropriação ilegal.

“Fernanda Hickmann é prestadora de serviços do Grupo Hickmann e recebeu a quantia de R$ 40 mil para o pagamento de funcionários, contas e despesas, de maneira contabilizada e comprovável. Não há, portanto, desvio ou apropriação de tais valores. Todos os esclarecimentos estão sendo prestados às autoridades”, declara a defesa.

