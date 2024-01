Alexandre Correa aciona corte internacional contra Ana Hickmann por alienação parental

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 08/01/2024 - 10:36 Para compartilhar:

Os advogados do empresário Alexandre Correa acionou a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) e pediu intervenção da corte internacional no caso em que ele acusa a apresentadora Ana Hickmann por alienação parental.

A defesa alegou que Ana descumpriu uma decisão da Justiça paulista, que determinou que Alezinho, 9 anos, filho do casal, passasse um período das férias escolares com o pai, entre os dias 3 e 10 de janeiro, das 9h às 18h, sendo retirada e devolvida à casa da mãe pelos avós paternos.

Correa afirmou que a ex-modelo teria se recusado a entregar o filho aos cuidados do pai, “permitindo apenas rápido encontro para lanche no final da tarde, alegando que iria para praia com o filho e amigos”.

+ Ana Hickmann diz que ex-assistente ajudou Alexandre Correa em falsificação e fez transferência de R$ 100 mil

+ Caso Ana Hickmann: entenda o que é alienação parental

A defesa do empresário também solicitou a concessão de uma medida liminar que solicite informações em caráter de urgências para a Vara de Família de Itu, no interior de São Paulo.

O pedido foi feito com o objetivo de levantar informações sobre o alegado descumprimento da decisão judicial. As informações são da CNN. A IstoÉ tenta contato com os representantes do empresário.

O que diz a defesa de Ana Hickmann

Em nota enviada a IstoÉ, a assessoria da comunicadora reiterou que ambos os lados teriam feito um acordo e concordado com as datas de visitas.

“Registros do dia 3 de janeiro de 2024, mostram Gustavo Henrique Correa, avô paterno de Alexandre Hickmann Correa, buscando o neto às 18h para realizar o encontro semanal com Alexandre Correa, acordado entre os advogados de ambas as partes. O horário de recolhimento da criança para início das férias com o pai, transferido para 09/01/2024 e aprovado pela Dra. Diva Carla Bueno Nogueira, advogada de Correa, é às 9h, o que comprova que não houve tentativa de nova alteração. Isso demonstra, mais uma vez, a má fé e o intuito de Alexandre Correa em se vitimizar e desviar a sua responsabilidade como pai, sócio e cidadão. Lamentamos a forma com que o genitor usa de abuso psicológico e chantagem emocional para obter benefícios próprios, desprezando o bem-estar do filho, que vem demonstrando tristeza e desconforto em diversas situações. Trata-se de uma tentativa incessante de intimidar e constranger Ana Hickmann, para causar tumulto processual e banalizar a violência física e emocional que vem causando desde 11/11/2023. A determinação de férias terá início nessa terça-feira, 9, conforme alinhada entre ambas as partes, e será cumprida rigorosamente, assim como as visitas relacionadas abaixo: primeira visita no dia 11/12, segunda visita no dia 18/12, terceira visita no dia 26/12 e quarta visita no dia 3/1.”

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias