Alexandre Borges recebe homenagem emocionante do filho com Julia Lemmertz: ‘Inspiração’

O ator Alexandre Borges, 57 anos, não segurou a emoção ao receber uma homenagem no Encontro desta segunda-feira (07).

Prestes a estrear no remaker Elas por Elas, futura novela das seis da TV Globo, ele foi o convidado do matinal para participar da mesa do ‘Criança Esperança’ e relembrar momentos de sua carreira.

Miguel Borges, 23, fruto de seu antigo casamento com a também atriz Julia Lemmertz, 60, foi responsável por homenagear o artista. O jovem enviou um vídeo com uma declaração emocionante.

“Te admiro muito…O fato de você trilhar o seu caminho, com seu esforço, dá muita inspiração”, iniciou ele, que também relembrou a primeira vez que subiu ao palco ao lado do pai.

“Foi minha primeira experiencia no palco, guardo com muito carinho”, disse ele.

Emocionado, o papai coruja foi só elogios ao rapaz.

“Ô, meu filho, te amo! Maravilha. 23 anos.. uma vida pela frente e realmente, quando você vê as fotos [antigas]…dá uma saudade imensa. Uma alegria!”., derreteu-se.

Miguel é filho único do ator. Já do lado materno, ele tem uma irmão mais velha, Luiza Lemmertz, 37, fruto do primeiro casamento da mãe com o produtor Álvaro Osório.

Alexandre Borges e Julia Lemmetz foram casados entre 1993 e 2015.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Alexandre Borges CAIÇARA (@alexandreborges.artista)

