Alexandre Borges comenta relacionamento com a nova namorada

Alexandre Borges esteve no programa Encontro, da TV Globo. Com 53 anos, sendo 40 de carreira, ele diz que continua uma pessoa muito humilde e ainda se declarou à nova namorada, Tatiana Coelho. As informações são do Gshow.

“A gente vive o dia a dia, um dia após o outro. Essa coisa de curtir, amizade, namoro e coisas que tornam a vida mais agradável, mais gostosa”, disse o ator sobre a namorada. Ele ficou 19 anos casado com a atriz Julia Lemmertz, entre 1994 e 2015.

“Um relacionamento é um bom parâmetro para progredir e aprender coisas. Estar revendo comportamentos, metas, certezas, é sempre bom, né? Dá uma sacudida. O relacionamento ideal agora está indo por aí, menos expectativas e cobranças. A Tatiana é portuguesa e não acompanhou muito novela como a gente aqui, tem uma coisa mais de descoberta do mundo da televisão, não tem ciúme. A minha relação com ela é que não deixo de aproveitar, me proporciona um crescimento espiritual, moral, intelectual”, afirmou Borges.

Atualmente, Alexandre Borges está na nova Verão 90, interpretando o personagem Quinzão.