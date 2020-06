Alexandra Loras volta a falar sobre Waack: “Jornalista extremamente racista”

Alexandra Loras se tornou um dos assuntos mais comentados das redes sociais recentemente, após ter exposto Willian Waack durante sua participação em entrevista na CNN Brasil. A jornalista e ex-consulesa da França criticou a presença de Waack no quadro de jornalistas do canal, relembrando o caso de racismo envolvendo ele, quando ainda trabalhava na TV Globo, em 2017, e que lhe rendeu sua demissão. Em entrevista ao UOL, Loras voltou a falar sobre o tema e reforçou o seu posicionamento contra Willian Waack.

Veja também:

Cargo de Regina Duarte na Cinemateca está descartado, diz colunista

“Quero que ele sofra com as mortes”, dispara Geisy para Bolsonaro

“Ele é um jornalista extremamente racista. Uma pessoa que assediou mulheres. Tem uma voz importante na mídia e reforça sempre em seu trabalho o negro como bandido, ladrão ou alguém do mal”, disse. “Uma pessoa que errou e que nunca se arrependeu. Quem diz que ele se arrependeu são os brancos. Uma piada racista continua sendo racismo, e racismo continua sendo crime. Ele não foi julgado e agora foi contratado como diretor da CNN, um dos canais mais importantes do Brasil”, completou.

Ainda na entrevista, Alexandra Loras sugeriu que a CNN Brasil e outros canais pensem mais na hora de contratar seus funcionários e que foquem em uma equipe mais diversificada. “A CNN deveria analisar quantos negros existem no quadro de jornalistas deles. Somos 114 milhões de negros no Brasil. Por que só temos uma jornalista negra lá?”, questionou.

“A CNN é racista, como as outras emissoras. Eles precisam parar de ter redações monocromáticas brancas e achar que está tudo bem”, finalizou Alexandra, que se destaca por ser uma das principais vozes no combate ao racismo no Brasil. A jornalista ainda é autora de livros celebrando a causa racial, além de dedicar seu tempo a palestras e consultorias sobre diversidade racial e empoderamento feminino.