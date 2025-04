Alexander Zverev é tricampeão do Torneio de Munique no dia de seu 28º aniversário

Alexander Zverev vinha de resultados ruins nas últimas competições. Mas, neste domingo, comemorou o aniversário de 28 anos em quadra da melhor maneira possível. O principal tenista alemão, número 3 do mundo, conquistou o tricampeonato do Torneio de Munique, a nível ATP 500, com vitória incontestável diante do norte-americano Ben Shelton, parciais de 6/2 e 6/4 após 1h12 de jogo.

“É extremamente especial. Sempre adoro vencer torneios na Alemanha”, disse Zverev, que conquistou seu primeiro título no ano e o terceiro em Munique, repetindo as temporadas de 2017 e 2018. “É provavelmente a coisa mais especial que posso fazer. É definitivamente um ótimo presente de aniversário, digamos assim”, comemorou.

Depois de perder a segunda colocação no ranking para Carlos Alcaraz e cair de forma precoce em torneios, como na estreia de Montecarlo e Indian Wells, além das oitavas em Miami, Zverev chegou a Munique pressionado, mas confiante em volta por cima diante de seus torcedores.

E fez de maneira impecável, perdendo somente um set nos cinco jogos disputados em Munique, na virada sobre o holandês Tallon Griekspoor, nas quartas de final. Do mais, vitórias soberanas contra o francês Alexandre Müller, o compatriota Daniel Altmaier, o húngaro Fabian Marozlan e neste domingo, diante do norte-americano Ben Shelton.

“Eu definitivamente sabia que tinha que jogar meu melhor tênis hoje. O Ben jogou extremamente bem esta semana e as condições eram ótimas para ele, em dia muito quente e com a quadra muito rápida. Para ser justo, elas são ótimas para mim também e aproveitei meu aniversário até agora”, completou Zverev.

No jogo deste domingo, Zverev começou extremamente agressivo e logo abriu 2 a 0 com uma quebra. Voltaria a derrubar o saque de Shelton, o 15º do mundo e segundo favorito em Munique no sétimo game, antes de sacar para fechar em 6 a 2.

No segundo set, mais equilibrado, Zverev também se beneficiou de quebra no primeiro game e um consequente 2 a 0 a seguir, para arrancar à vitória. Sem ter o saque perdido em nenhuma oportunidade, fechou por 6 a 4 no primeiro match point.