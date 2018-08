Alexander Zverev bate irmão Mischa e avança às quartas em Washington

No duelo entre os irmãos Zverev, se deu melhor o mais novo e mais bem ranqueado. Nesta quinta-feira, Alexander, de 21 anos e número 3 do mundo, derrotou Mischa, de 30 anos e 42º colocado no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/5, em 1 hora e 51 minutos.

Assim como aconteceu com outras partidas nesta quinta-feira em Washington, o duelo, o primeiro entre os irmãos no circuito da ATP, chegou a ser paralisado pela chuva. E na retomada foi Alexander quem se deu melhor, assegurando a sua vaga nas quartas de final, fase em que ele terá pela frente o vencedor do duelo entre o japonês Kei Nishikori (20º) e o canadense Denis Shapovalov (26º).

Com facilidade, o belga David Goffin, número 11 do mundo, se garantiu nas oitavas de final do Torneio de Washington ao derrotar o norte-americano Frances Tiafoe (41º) por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 6/3. O seu rival nas quartas de final será o grego Stefanos Tsitsipas (32º), que fez 6/3 e 6/4 no australiano James Duckworth.

A rodada desta quinta-feira também teve uma zebra. Ainda pela segunda rodada, Noah Rubin, apenas o 152º colocado no ranking, superou o compatriota John Isner, o número 9 do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (8/6), em 1 hora e 39 minutos. O australiano Alex De Minaur triunfou para se garantir nas oitavas de final, assim como o russo Andrey Rublev.

O mau tempo voltou a afetar a programação do Torneio de Washington e até a dar sustos aos presentes ao complexo que recebe o evento, pois raios caíram na sua região. Alguns duelos foram adiados, entre eles o confronto pelas quartas de final da chave de duplas em que Bruno Soares e o britânico Jamie Murray iam encarar Divij Sharan, da Índia, e Artem Sitak, da Nova Zelândia.

FEMININO – Embalada pelo vice-campeonato do Torneio de Nanchang, a chinesa Saisai Zheng aplicou duplo 6/4 na belga Ysaline Bonaventure e agora terá pela frente a norte-americana Allie Kick. A desistência da japonesa Nao Hibino classificou a suíça Belinda Bencic às quartas de final.