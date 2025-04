Alexander Payne é escolhido como presidente do júri de Veneza

ROMA, 28 ABR (ANSA) – O cineasta americano Alexander Payne irá presidir o júri da 82ª edição do Festival de Veneza, informou a organização do evento nesta segunda-feira (28).

“É uma enorme honra e alegria fazer parte do júri em Veneza.

Embora eu compartilhe a ambivalência de um cineasta em relação à comparação de filmes entre si, reverencio os quase 100 anos de história do Festival de Cinema de Veneza, que celebra o cinema como uma forma de arte”, disse Payne, que presidirá um júri composto por até nove personalidades do mundo do cinema e da cultura de diferentes países.

Payne ganhou duas vezes o Oscar de Melhor Roteiro Adaptado, além de suas obras terem sido indicadas quatro vezes como Melhor Filme e seu nome, três vezes como Melhor Diretor. Sua filmografia inclui “Nebraska”, “Os Rejeitados”, “Sideways – Entre Umas e Outras” e “Os Descendentes”.

A próxima edição do Festival de Cinema de Veneza acontece de 27 de agosto a 6 de setembro na ilha do Lido. Os filmes em competição serão anunciados em julho. (ANSA).