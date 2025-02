Alexander-Arnold desfalca Liverpool em jogo decisivo com o Tottenham pela Copa da Liga Inglesa

Na mira do Real Madrid para uma possível transferência, o lateral direito do Liverpool, Trent Alexander-Arnold, perderá a segunda partida contra o Tottenham, em jogo válido pelas semifinais da Copa da Liga Inglesa. O encontro entre as duas equipes acontece nesta quinta-feira.

O defensor sofreu uma lesão na coxa no compromisso do fim de semana. O time vermelho derrotou o Bournemouth por 2 a 0, pelo Campeonato Inglês, e Arnold teve de deixar o campo aos 25 minutos da etapa complementar.

Quem deu a informação sobre o desfalque para o duelo com o Tottenham foi o próprio treinador do Liverpool. Ao comentar o fato, ele demonstrou certa preocupação.

“Ele perderá o jogo amanhã e temos que ver se consegue reunir condições de atuar no domingo (quando o Liverpool enfrenta o Plymouth Argyle pela Copa da Inglaterra”, afirmou Arne Slot em entrevista coletiva nesta quarta-feira.

Questionado sobre mais detalhes sobre a lesão do atleta, Slot não quis entrar em detalhes. “Acho que você viu que ele saiu do campo com um pouco de dor na perna, então é por isso que ele perde o jogo amanhã. O Arnold já está fazendo tratamento e vamos ver quanto tempo ficará fora.”

O Liverpool está atrás do Tottenham na disputa por uma vaga na final da Copa da Liga Inglesa. Na partida de ida, realizada no dia 8 de janeiro, os Spurs venceram o embate por 1 a 0. A partida de volta será em Anfield.