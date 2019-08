Alexander Albon substitui Pierre Gasly como piloto da Red Bull

A escuderia de Fórmula 1 Red Bull anunciou nesta segunda-feira que substituirá o piloto francês Pierre Gasly pelo tailandês Alexander Albon a partir do Grande Prêmio da Bélgica, marcado para 1 de setembro, enquanto o francês passa a correr pela equipe filial Toro Rosso.

Gasly, 23 anos, foi promovido da Toro Rosso para a Red Bull no início da temporada, mas seus resultados ficaram muito abaixo do desempenho do companheiro de equipe Max Verstappen, o que impediu a Red Bull de conquistar pontos importantes no Mundial de Construtores.

Na classificação dos construtores, a Red Bull está em terceiro lugar, atrás de Mercedes e Ferrari.

