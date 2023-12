Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 14/12/2023 - 3:28 Para compartilhar:

Alexa, o que as pessoas querem saber? A Amazon resolveu nos dar essa resposta de pelo menos um país, o Reino Unido.

A assistente virtual foi lançado em 2014 e supostamente nomeada em homenagem à Biblioteca de Alexandria – uma das maiores e mais importantes bibliotecas do mundo antigo – para ajudar os usuários a acessar informações ou realizar tarefas simples.

E embora muitos ingleses estivessem curiosos sobre a coroação do rei Charles, também demonstraram interesses comuns com o resto do mundo.

Entre os cinéfilos, por exemplo, muitos queriam saber “Sobre o que é o filme da Barbie?” e “Quanto tempo dura o filme de Oppenheimer?” já que eles provavelmente reservaram seus ingressos para um filme duplo do Barbenheimer no verão passado.

Entre os amantes da música britânica, Ed Sheeran foi eleito o artista mais solicitado de Alexa, à frente de Taylor Swift. Flowers de Miley Cyrus foi a música mais tocada do ano.

E os fãs de esportes daquele país estavam muito curiosos para saber “Qual é o placar?” e “Qual é a altura de Lionel Messi?” enquanto torciam por seus times favoritos no conforto de suas casas.

Muita gente também se perguntou “Quantos anos tem Elton John?”, “Qual é o patrimônio líquido de Elon Musk?” e “Com quem Jennifer Lopez é casada?”

Além das informações básicas, os usuários britânicos do Alexa – presumivelmente como os de outros países – desfrutam de um relacionamento mais pessoal com a ferramenta.

Dez principais interações surpresa:

Alexa, me insulte.

Alexa, quantos anos você tem?

Alexa, você quer se casar comigo?

Alexa, diga uma palavra rude.

Alexa, boa noite, durma bem.

Alex, autodestruição.

Alex, qual é a sua cor favorita?

Alexa, me assuste.

Alexa, que horas são, Sr. Wolf? (um jogo infantil, popular no Reino Unido)

Alexa, você gosta de mim?

