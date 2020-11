Alex Teixeira leva Jiangsu Suning à final na China Brasileiro dá assistência e ajuda equipe a se classificar de forma heroica na prorrogação e com um jogador a menos

Com uma ótima temporada, Alex Teixeira foi mais uma vez fundamental na manhã desta segunda-feira (2) e foi o autor do passe que resultou no gol da classificação do Jiangsu Suning para a decisão da Super Liga Chinesa, ao vencer o Shanghai SIPG, por 2×1, fora de casa. Alex agora soma nove gols e cinco assistências em 17 jogos pela competição, sendo o protagonista do time na temporada mais uma vez.

– Muito feliz com a nossa classificação e por conseguir ajudar o Jiangu a chegar na final da Super Liga. Uma alegria muito grande, que só foi possível com a determinação e o empenho de todos. Atuamos praticamente todo o segundo tempo e a prorrogação com um jogador a menos, mas felizmente soubemos nos adaptar e conseguimos fazer o segundo gol no momento certo, que garantiu nossa presença na grande decisão. Agora é trabalhar ainda mais forte em busca desse título inédito para o clube. Acredito que tenha sido uma ótima temporada, mas sonho em coroar isso tudo com a taça de campeão – disse Alex Teixeira.

O adversário do Jiangsu Suning na grande final será o Guangzhou Evergrande, que conta com os brasileiros Anderson Talisca, Paulinho e Elkeson, além de ser dirigido pelo italiano Fabio Cannavaro.

