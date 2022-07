Alex Teixeira comenta retorno para o Vasco: ‘Voltando para casa feliz’

Formado pelo Vasco, Alex Teixeira se mostrou emocionado em seu retorno ao clube. Em entrevista ao canal oficial do Cruz-Maltino, o jogador exibiu gratidão ao time por ter iniciado sua carreira e por acertar sua volta. As informações são do GE.

“Para mim, o Vasco significa muito. Cheguei lá com sete anos e saí com 19 para 20… E estar voltando para casa agora, 12 anos depois, é uma emoção muito grande. Sou grato pelo Vasco a tudo que fez por mim, desde a minha saída até minha volta. Estou emocionado com este momento. Espero em breve estar em campo, lutando pela torcida vascaína, que merece todo amor do mundo”, disse o jogador.

Em seu retorno ao Cruz-Maltino, o meia-atacante terá duas apresentações: a primeira na próxima segunda-feira (18), em coletiva de imprensa e, no dia seguinte, à torcida, antes do jogo contra o Ituano, pela Série B do Campeonato Brasileiro.

Considerado uma das maiores revelações do Vasco no século 21, o jogador deve ser recebido com uma grande festa pela torcida. “Estou sonhando com esse momento… Esses dias aí de negociação, eu já estava pensando na torcida gritando meu nome. Acho que vai ser especial para mim e para eles”, finalizou Teixeira.