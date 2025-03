Alex Sandro volta de lesão, treina e pode reforçar o Flamengo contra o Vasco na semi do Carioca

O técnico Filipe Luís recebeu uma boa notícia nesta sexta-feira. O lateral-esquerdo Alex Sandro participou normalmente do treino com o restante do grupo e foi liberado pelo departamento médico para reforçar o Flamengo no clássico com o Vasco, em jogo que vale uma vaga nas finais do Campeonato Carioca.

Alex Sandro sofreu lesão muscular de grau 1 na parte posterior da coxa esquerda no empate contra o Fluminense no início de fevereiro e, desde então, vinha realizando tratamento intensivo para retornar. Homem de confiança do treinador, o jogador fez trabalhos de campo ao longo da semana e a evolução foi satisfatória. Nesta sexta, ele conseguiu integrar as atividades com o elenco principal.

Outro que tem boas chances de pelo menos ser relacionado para o banco de reservas é o atacante Juninho. Ele se contundiu na vitória sobre o Botafogo no Campeonato Carioca e mostrou estar recuperado do edema na coxa direita.

Poupado do jogo ida das semifinais com o Vasco, o zagueiro Danilo é outro que reaparece. Ele havia sentido um desconforto muscular e foi submetido a um controle de carga. Ele deve ser opção no banco de reservas já que a zaga titular vem sendo Léo Ortiz e Léo Pereira.

Campeão da Taça Guanabara, o Flamengo entrou em campo na semifinal com a vantagem de jogar por dois resultados iguais. Com o triunfo de 1 a 0 sobre os vascaínos no primeiro confronto, o time rubro-negro avança para a decisão até mesmo com derrota por diferença de um gol. O segundo jogo está marcado para este sábado, às 17h45, no Maracanã.