Alex Sandro tem lesão muscular de grau 1 detectada e desfalca o Flamengo por três semanas

Dos males, o menor. Assim o Flamengo recebeu a confirmação de lesão muscular na coxa esquerda do lateral Alex Sandro. Exames realizados nesta manhã, na Gávea, confirmaram a contusão, mas de grau , tirando o experiente jogador de ação em apenas três semanas.

Havia o temor do técnico Filipe Luís e dos companheiros de que o problema fosse mais grave e o jogador ficasse um tempo maior fora de ação. Com Viña também fora até o meio do ano, o clube fica apenas com Ayrton Lucas para a posição, com o recém-chegado Danilo podendo ser escalado no setor.

Alex Sandro sentiu o problema logo aos sete minutos do embate com o Fluminense, neste sábado, no Maracanã. Ao tentar uma batida, o jogador já acusou a lesão e imediatamente pediu substituição “por precaução”, como chegou a falar os médicos do clube.

O jogador imediatamente iniciou tratamento com gelo no local ainda no banco de reservas. Acompanhou o empate sem gols até o fim e realizou exames neste domingo que revelaram que o problema “é leve.” Mas o tira das últimas três rodadas da fase de classificação do Campeonato Carioca: Botafogo, quarta-feira, Vasco, no sábado, e Maricá, dia 22.

Filipe Luís já havia tirado os meias uruguaios De La Cruz e Arrascaeta diante do Fluminense para evitar problemas físicos. Alegou após o clássico que não “matará” suas principais peças no Campeonato Carioca. Mesmo assim, acabou perdendo Alex Sandro.