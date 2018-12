Alex Sandro renova contrato com a Juventus até 2023

TURIM, 21 DEZ (ANSA) – O lateral-esquerdo da Juventus e da seleção brasileira, Alex Sandro, renovou nesta quinta-feira (20) seu vínculo com a equipe de Turim até 2023.

“Os torcedores podem ter certeza que sempre terão um jogador que dará 100% para conseguir as vitórias”, disse Alex Sandro ao site oficial do clube. O atleta havia recebido sondagens do PSG, mas decidiu permanecer vestindo a camisa da Velha Senhora. No clube desde 2015, o defensor de 27 anos acumula 134 partidas, 9 gols e 18 assistências, além de três conquistas consecutivas do Campeonato italiano e outros três títulos da Copa Itália.

(ANSA)