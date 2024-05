Alex Sandro marca em sua despedida, Juventus vence Monza e ocupa o 3º lugar do Italiano

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/05/2024 - 15:20 Para compartilhar:

Com vaga assegurada na próxima edição da Liga dos Campeões da Europa, a Juventus se despediu do Campeonato Italiano com vitória sobre o Monza por 2 a 0, neste sábado, no Allianz Stadium, pela 38ª rodada. Um dos gols foi marcado pelo lateral brasileiro Alex Sandro, ausente na lista da seleção brasileira, divulgada pelo técnico Dorival Júnior

Alex Sandro, inclusive, fez a sua última partida pela Juventus. O brasileiro foi ovacionado pelos torcedores presentes no estádio, deu uma espécie de volta olímpica com a bola rolando e depois apresentou o troféu da Copa Itália ao público. No total, ele fez 327 partidas, com 16 gols, 32 assistências e 12 títulos. O lateral ainda não definiu seu futuro e vem sendo monitorado pelo São Paulo.

A Juventus, inclusive, deve passar por uma reformulação visando a próxima temporada, sendo encabeçada pela saída do técnico Massimiliano Allegri, demitido na sexta-feira, dia 17. O ex-jogador Thiago Motta é o mais cotado para assumir o clube.

Na tabela de classificação, a Juventus ocupa a terceira colocação, com 71 pontos, atrás apenas da campeã Inter de Milão e do vice-líder Milan. A equipe de Turim só pode ser ultrapassada pela Atalanta, que tem 66 e dois jogos em haver.

Confirmada na Liga dos Campeões, a Juventus terá a companhia de Inter de Milão, Milan e Bologna. Caso fique em quarto, a Atalanta se garante no torneio europeu via Campeonato Italiano. Se ficar em quinto, classifica por ter conquistado o título da Liga Europa e passa sua vaga para o quinto colocado, hoje a Roma.

Embalada pelo título da Copa Itália e com a festa para o lateral Alex Sandro, a Juventus pressionou o Monza desde o início e chegou a mandar uma bola na trave logo aos 17 minutos com Nicolo Fagioli. O gol parecia uma questão de tempo e saiu aos 26. Chiesa recebeu dentro da área e mandou no fundo das redes.

Mesmo saindo à frente do placar, a Juventus não demorou para fazer o segundo. Aos 28, Alex Sandro aproveitou a cobrança de escanteio para cabecear para o gol, o seu último com a camisa da equipe de Turim. Antes do intervalo, Chiesa criou mais uma grande oportunidade, mas errou o alvo.

O segundo tempo foi mais calmo, já em ritmo de fim de temporada. O Monza até tentou diminuir, mas parou nas defesas do goleiro Pinsoglio, que substituiu Perin para ser mais um dos homenageados do dia.

A Juventus ainda chegou a ficar com um jogador a mais após a expulsão de Zerbin, mas largou mão de atacar e só esperou o apito final do árbitro para se despedir do Campeonato Italiano ao lado de seus torcedores.