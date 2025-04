Alex Sandro desfalca Flamengo no clássico com Vasco; De la Cruz volta e Pedro pode ser titular

O técnico Filipe Luís não tem paz quando o assunto é contusão no Flamengo. Mesmo rodando o elenco e poupando suas principais peças, o treinador não consegue evitar os problemas clínicos e a baixa da vez é o lateral-esquerdo Alex Sandro. Sem o experiente jogador, Ayrton Lucas ganha chance diante do Vasco.

“O lateral-esquerdo Alex Sandro, substituído no segundo tempo da partida entre Flamengo e Juventude, realizada na última quarta-feira (16), devido a dores musculares, realizou exame de imagem nesta quinta-feira (17). O resultado apontou apenas um edema muscular na região posterior da coxa esquerda. O atleta já iniciou tratamento com o Departamento Médico do clube”, declarou o Flamengo, ainda na quinta-feira.

O jogador ficou apenas na fisioterapia nesta sexta-feira e além de não encarar o Vasco neste sábado, no Maracanã, pode ser desfalque também no meio de semana, pela Copa Libertadores, em visita à LDU, em Quito. Ayrton Lucas está escalado para o jogo do Brasileirão.

Essa não é a primeira lesão de Alex Sandro no ano. Em fevereiro, o atleta deixou o clássico com o Fluminense com somente sete minutos sentindo um incômodo na coxa esquerda. Mais tarde, após exames, uma lesão de grau 1 acabou detectada. O jogador havia se recuperado um mês depois.

Com Ayrton Lucas confirmado e o retorno de De la Cruz no meio-campo, as dúvidas de Filipe Luiz estão no setor ofensivo. Pedro anotou dois gols diante do Juventude saindo do banco (6 a 0), enquanto Bruno Henrique, por causa de denúncia de envolvimento com apostas, acabou sacado da equipe titular. Ambos estão á disposição.

Diante do time gaúcho, Gerson foi adiantado com a entrada de Allan na marcação – deve sair para o retorno de De la Cruz. Michael e Plata formaram o ataque, mas podem sair para o retorno da dupla titular.